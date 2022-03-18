Госизмена: прокуратура подозревает бывшего топ-чиновника ФГИ
Пятница, 18 марта 2022, 22:43
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене бывшему первому заместителю Фонда государственного имущества (2010-2014 годах).
Об этом правоохранители сообщили в соцсетях.
По данным следствия, он распространял идею изменения территориальной целостности Украины и оказывал содействие оккупантам в проведении агрессивной войны. В частности, передавал оккупантам информацию о размещении военных и технике ВСУ.
"Имея военное образование, он сознавал, что эти данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua