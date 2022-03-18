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Укр / Рус

LG Electronics останавливает все поставки в РФ

Пятница, 18 марта 2022, 21:56 - Дана Гордийчук

Технологическая корпорация LG Electronics останавливает все поставки в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Южнокорейский гигант отметил, что будет внимательно следить за ситуацией, а также будет поддерживать гуманитарные инициативы.

Ранее другая южнокорейская технологическая корпорация Samsung Electronics также заявила, что поставки в РФ были приостановлены "из-за текущих геополитических событий".

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