LG Electronics останавливает все поставки в РФ

Технологическая корпорация LG Electronics останавливает все поставки в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Южнокорейский гигант отметил, что будет внимательно следить за ситуацией, а также будет поддерживать гуманитарные инициативы.

Ранее другая южнокорейская технологическая корпорация Samsung Electronics также заявила, что поставки в РФ были приостановлены "из-за текущих геополитических событий".