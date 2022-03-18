LG Electronics останавливает все поставки в РФ
Пятница, 18 марта 2022, 21:56 -
Технологическая корпорация LG Electronics останавливает все поставки в Россию.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Южнокорейский гигант отметил, что будет внимательно следить за ситуацией, а также будет поддерживать гуманитарные инициативы.
Ранее другая южнокорейская технологическая корпорация Samsung Electronics также заявила, что поставки в РФ были приостановлены "из-за текущих геополитических событий".
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