Продбезопасность: государство будет закупать у украинских производителей социальные продукты

Государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты. Эти продукты будут бесплатно раздаваться людям в тех городах, которые уже оказались в окружении или находятся на линии боевых действий.

Об этом сообщил в соцсетях Премьер-министр Денис Шмигаль.

"Мы сформировали список ключевых социальных продуктов: от круп и зерна до консервов и масла. Военные местные администрации будут подавать заявки, сколько нужно продуктов для каждого из таких городов", – пояснил он.

В свою очередь, Укрзализныця закупает продукты и в сотрудничестве с Гуманитарным штабом развозит их по регионам. Для временно оккупированных населенных пунктов будут привлекаться международные гуманитарные организации. Правительство уже выделило Укрзализныци 18 млрд грн на реализацию этого и других задач.

"Соответствующая программа будет стимулировать развитие собственного украинского производства пищевых продуктов, а пищевая промышленность сейчас становится одним из ключевых секторов экономики", - резюмировал он.