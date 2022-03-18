Шмигаль: хотим создать самую быструю таможню в мире

Правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур, целью создания самой быстрой таможни в мире.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль в соцсетях.

"Никаких бумаг на таможне. Без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в таможенный и налоговый кодексы. По декларативному принципу", – написал он.

Он добавил, что тот, кто хочет оставаться на общей системе, будет платить только НДС, при этом такое оформление должно занимать не более 15 минут. А те, кто просто хочет вести товар в Украину без какого-либо таможенного оформления, должен заблаговременно заполнить ГТД декларацию и можно проезжать.

"Постановление Кабмина уже принято. Ожидаем, что Верховная Рада как можно скорее освободит от пошлин и НДС все товары, которые сегодня едут в Украину", - резюмировал премьер.