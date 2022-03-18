В Mastercard говорят, что не будут получать никаких доходов в РФ
Международная платежная система Mastercard заявила, что не получает прибыль с транзакций, обрабатываемых российским национальным оператором.
Об этом пресс-служба компании сообщила изданию dev.ua.
"Мы не имеем никакого отношения к транзакциям, обрабатываемым российским национальным оператором, мы не получаем с них прибыль, также мы не имеем возможности их заблокировать. Мы не будем получать никаких доходов от деятельности в России", - говорится в ответе Mastercard.
Платежная система получила около 4% своего дохода в России в 2021 году.
dev.ua пишет, что заинтересовалось этим вопросом в начале марта, сразу после того, как международные платежные системы Visa и Mastercard покинули рынок РФ.
Представитель Visa тогда уточнил, что компания прекращает получать в РФ выручку и увольняет в офисе людей.
Напоминаем:
Ранее платежные сервисы Visa, Mastercard и American Express заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.
Экономическая правда
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