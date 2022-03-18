Etsy, eBay и другие: ряд мировых маркетплейсов отменил комиссию для продавцов из Украины

Укрпочте удалось договориться с мировыми маркетплейсами об отмене комиссии для продавцов из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Первыми к инициативе присоединились Etsy, eBay, Joom, затем присоединились Wish и Shopify", - заявили в Укрпочте.

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Кроме того, каждый из них ввел свои бонусы для украинцев:

Wish вернул месячную комиссию за февраль всем продавцам из Украины и упразднил все комиссии для украинских мерчантов сроком на 6 месяцев.

Shopify выделит средства на предоставление гуманитарной помощи через партнера Flexport.

Joom до наступления расчетного периода произвел выплату всем мерчантам и заверил, что в украинские магазины не будут применяться никакие штрафы или пессимизации. Также маркетплейс временно снизил комиссию для продавцов с 15 до 0%.

Etsy "обнулил" счета продавцов за февраль и дает инструкции по временному "отпуску магазинов".

eBay применил политику, при которой продавцы не будут получать отрицательные отзывы покупателей до 20 марта.

Кроме того, Global eBay приступил к сбору денег для поддержки Украины, согласно которому маркетплейс удвоит каждое пожертвование до $10 тыс, которые сделают сотрудники компании.

"Также eBay обновили акселартор для украинцев и готовы поддержать средний бизнес с ассортиментом от 100 товаров (3 мес без комиссии) и малый (200 бесплатных листингов)", - добавили в Укрпочте.

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Экономическая правда