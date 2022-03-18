Etsy, eBay и другие: ряд мировых маркетплейсов отменил комиссию для продавцов из Украины
Укрпочте удалось договориться с мировыми маркетплейсами об отмене комиссии для продавцов из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Первыми к инициативе присоединились Etsy, eBay, Joom, затем присоединились Wish и Shopify", - заявили в Укрпочте.
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Кроме того, каждый из них ввел свои бонусы для украинцев:
- Wish вернул месячную комиссию за февраль всем продавцам из Украины и упразднил все комиссии для украинских мерчантов сроком на 6 месяцев.
- Shopify выделит средства на предоставление гуманитарной помощи через партнера Flexport.
- Joom до наступления расчетного периода произвел выплату всем мерчантам и заверил, что в украинские магазины не будут применяться никакие штрафы или пессимизации. Также маркетплейс временно снизил комиссию для продавцов с 15 до 0%.
- Etsy "обнулил" счета продавцов за февраль и дает инструкции по временному "отпуску магазинов".
- eBay применил политику, при которой продавцы не будут получать отрицательные отзывы покупателей до 20 марта.
Кроме того, Global eBay приступил к сбору денег для поддержки Украины, согласно которому маркетплейс удвоит каждое пожертвование до $10 тыс, которые сделают сотрудники компании.
"Также eBay обновили акселартор для украинцев и готовы поддержать средний бизнес с ассортиментом от 100 товаров (3 мес без комиссии) и малый (200 бесплатных листингов)", - добавили в Укрпочте.
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Экономическая правда
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