"Лягушатник для российских инвесторов": в России хотят разделить биржу

Центробанк РФ обсуждает возможность создания двух рынков акций, оншорного для резидентов и офшорного для нерезидентов, чтобы удержать рынок от паники с открытием торгов.

Об этом Forbes Russia рассказали трое финансистов.

По словам одного из собеседников, это нужно для того, чтобы предотвратить панику среди российских инвесторов после открытия бирж, когда иностранные держатели бумаг российских эмитентов будут массово выходить из активов.

По словам второго источника, для реализации этого механизма будут использоваться счета типа C, на которые будут засчитываться бумаги нерезидентов. Пока точно не известно, к кому будут относиться иностранные "дочки" российских брокеров - резиденты или нерезиденты.

"Эта мера сейчас обсуждается и, похоже, будет реализована", - отметил изданию президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев. Он считает, что разделять рынок плохо, но в условиях ограничения сделок между резидентами и нерезидентами другого выхода нет.

Финансовая советница Наталья Смирнова считает, что таким образом создается "лягушатник для российских инвесторов, который будет отрезан от бурного моря настоящего рынка, где будут торговать иностранные инвесторы".

"Кто будет водиться в этой заводи, кто будет давать ликвидность и будет поддерживать котировки - неизвестно", - считает она и определяет ситуацию как "искусственная кома". По ее мнению, это означает отсутствие иностранных акций как класса, потому что их сложно представить на таком рынке.

"С другой стороны, это лучше, чем рынок вообще не откроется, потому что в этом случае останутся только вклады и недвижимость, и мы вернемся в 1990-е, причем в первую половину", - резюмирует финансистка.

Похожего мнения придерживается исполнительный директор "Финекс Плюс" Владимир Крейндель: "временная фрагментация рынка не столько план, сколько неизбежность, впрочем, работающий рынок с уменьшенным количеством эмитентов в любом случае лучше, чем "замороженный" рынок",

Напоминаем:

Торги на российском фондовом рынке не проводятся уже три недели. По решению ЦБ Мосбиржа 28 февраля приостановила торговлю ценными бумагами после обрушения 24 февраля в день объявления Россией войны против Украины.