Газпром хочет запустить систему электронных платежей, регистрирует логотип

Газпромбанк хочет запустить кошелек GazpromPay для оплаты покупок в онлайн-магазинах и уже подал заявку на логотип.

Об этом говориться на сайте Роспатента.

Российским медиа в компании пояснили, что кошелек позволит привязать любые банковские карты и расплачиваться ими в интернет-магазинах.

Напоминаем:

25 февраля Газпромбанк попал под санкции США и других стран — он ограничен в привлечении капитала.

С 11 марта сервисы Apple Pay, Google Pay и другие частично недоступны из-за ограничений Mastercard и Visa. Их карты работают только внутри России до конца срока действия.