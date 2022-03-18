Газпром хочет запустить систему электронных платежей, регистрирует логотип
Пятница, 18 марта 2022, 15:59
Газпромбанк хочет запустить кошелек GazpromPay для оплаты покупок в онлайн-магазинах и уже подал заявку на логотип.
Об этом говориться на сайте Роспатента.
Российским медиа в компании пояснили, что кошелек позволит привязать любые банковские карты и расплачиваться ими в интернет-магазинах.
Напоминаем:
25 февраля Газпромбанк попал под санкции США и других стран — он ограничен в привлечении капитала.
С 11 марта сервисы Apple Pay, Google Pay и другие частично недоступны из-за ограничений Mastercard и Visa. Их карты работают только внутри России до конца срока действия.
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