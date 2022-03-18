СМИ: Rocket замораживает деятельность в Украине

Сервис доставки Rocket замораживает деятельность в Украине и рекомендует сотрудникам искать новую роботу.

Об этом сообщает AIN.ua.

Издание ссылается на письмо сотрудникам от одного из основателей компании Алексея Юхимчука. Он пишет, что инвесторы пытались найти покупателя для проекта, но это не удалось.

"У компании нет возможности возобновить операционную деятельность и продолжить работу, а также не может гарантировать обязанности по заработным платам. Мы замораживаем проект до тех пор, пока не найдем источник финансирования и рекомендуем вам по возможности искать новую работу", - говорится в письме

В качестве компенсации Rocket позволяет оставить за собой технику, которую выдала компания.