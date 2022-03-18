Украинцев, живущих в ЕС и США, просят приобщаться к митингам
В ближайшие дни украинцы готовят акции протеста возле главных офисов иностранных компаний, продолжающих деятельность на территории Российской Федерации.
Об этом написал банкир и бизнесмен, бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
"На следующей неделе мы планируем проведение митингов возле хед-офисов компаний, которые отказываются уйти с рынка России и прекратить финансирование "путинских" ракет", – заявил Дубилет.
Он обратился с просьбой заполнить форму, если вы и ваши знакомые можете поучаствовать в акции.
Также Дубилет попросил присылать анонимно краткую аналитику по этим компаниям у тех, кто там работает или владеет инсайдерской информацией: helpua.donations@gmail.com.
Список компаний и городов/стран, где планируются акции, и по которым требуется аналитика.
B2C бренды
Metro — Дюссельдорф, Германия
Unilever — Лондон, Великобритания
Danone - Париж, Франция
Nestlé — Веве, Швейцария
Colgate-Palmolive — Нью-Йорк, США
Johnson & Johnson — Нью-Джерси, США
Промышленность
Renault — Париж, Франция
SKF — Гётеборг, Швеция
Bosch — Герлинген, Германия
Danieli — Буттрио, Италия
Grundfos — Бьеррингбро, Дания
Агро
Syngenta - Базель, Швейцария
DuPont — Делавер, США
Dow Chemical — Мичиган, США
Банки
Райффайзен - Вена, Австрия
Unicredit — Милан, Италия
Société Générale — Париж, Франция
Citi - Нью-Йорк, США
Экономическая правда
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