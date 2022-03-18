Украинцев, живущих в ЕС и США, просят приобщаться к митингам

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В ближайшие дни украинцы готовят акции протеста возле главных офисов иностранных компаний, продолжающих деятельность на территории Российской Федерации.

Об этом написал банкир и бизнесмен, бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"На следующей неделе мы планируем проведение митингов возле хед-офисов компаний, которые отказываются уйти с рынка России и прекратить финансирование "путинских" ракет", – заявил Дубилет.

Он обратился с просьбой заполнить форму, если вы и ваши знакомые можете поучаствовать в акции.

Также Дубилет попросил присылать анонимно краткую аналитику по этим компаниям у тех, кто там работает или владеет инсайдерской информацией: helpua.donations@gmail.com.

Список компаний и городов/стран, где планируются акции, и по которым требуется аналитика.

B2C бренды Metro — Дюссельдорф, Германия Unilever — Лондон, Великобритания Danone - Париж, Франция Nestlé — Веве, Швейцария Colgate-Palmolive — Нью-Йорк, США Johnson & Johnson — Нью-Джерси, США Промышленность Renault — Париж, Франция SKF — Гётеборг, Швеция Bosch — Герлинген, Германия Danieli — Буттрио, Италия Grundfos — Бьеррингбро, Дания Агро Syngenta - Базель, Швейцария DuPont — Делавер, США Dow Chemical — Мичиган, США Банки Райффайзен - Вена, Австрия Unicredit — Милан, Италия Société Générale — Париж, Франция Citi - Нью-Йорк, США

Экономическая правда