В НБУ отреагировали на идею Зеленского гарантировать 100% депозитов

Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского по введению 100% гарантии государства на депозиты населения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"100% гарантия по депозитам физических лиц даст уверенность украинцам в сохранении их сбережений, ведь государство гарантирует каждому гражданину возвращение его средств в полном объеме", – говорится в сообщении.

У регулятора отметили, что введение 100% гарантии на банковские вклады не означает, что возникнет необходимость компенсации со стороны государства вкладов всех банков.

"До начала войны банковская система имела значительный запас финансовой крепости, демонстрировала солидные показатели прибыльности, капитализации и ликвидности. Введение 100% гарантии на банковские вклады – это дополнительный механизм поддержки банков", – сообщили в Нацбанке.

"Так называемая "бланковая гарантия" – это мировая практика. К примеру, этот шаг был применен во время глобального кредитного кризиса 2008 года в Ирландии, Дании, Исландии и Германии", – добавила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

Экономическая правда