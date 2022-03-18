Заммэра Мариуполя о местных заводах: все стоит, запустить это все уже нельзя

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что ни один из местных заводов не работает, а завод группы Метинвест "Азовсталь" разбомблен.

Об этом он заявил в интервью Forbes.

"Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. "Азовсталь" разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", - заявил он.

Крупнейшими предприятиями города являются: Мариупольский морской торговый порт, ММК им. Ильича, Азовский судоремонтный завод, Магма, Азовсталь, Азовинтекс, Азовмаш. Ключевой отраслью промышленности выступает металлургия, удельный вес экспортной продукции которой во внешнеторговом обороте составляет около 70%.

По состоянию на 2018 год, 15,7% городского занятого населения работало в металлургической сфере. Эта продукция поставлялась в 50 стран мира.