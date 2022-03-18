На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 26 миллионов – нужна поддержка

На спецсчете НБУ для помощи армии осталось 26 млн грн – нужна дальнейшая помощь.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О спецсчете для помощи армии

"По состоянию на 18 марта остаток средств на спецсчете, который открыл Нацбанк для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет около 26 млн грн", - говорится в сообщении.

Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 12,2 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на нужды Министерства обороны Украины – всего 8 594 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022; .2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 2022 – 122,7 млн ​​грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн ​​грн);

на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн).

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 12,2 млрд грн в эквиваленте.

"В частности, почти 3,6 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, Франции, Канады, Австралии и многих стран мира)", - добавляют в НБУ.

Для помощи украинской армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.

О счете для гуманитарных нужд

По состоянию на 18 марта остаток средств на счету Министерства социальной политики, открытый Национальным банком для гуманитарных целей, составляет 290 млн грн.

"Именно такая сумма в целом была перечислена на счет со дня его открытия (01 марта 2022 года). В частности, более 145 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Получателем и распорядителем поступающих на счет средств, открытый Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за границы, является Министерство социальной политики Украины", - говорится в сообщении.

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine.

Экономическая правда