На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 26 миллионов – нужна поддержка
На спецсчете НБУ для помощи армии осталось 26 млн грн – нужна дальнейшая помощь.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
О спецсчете для помощи армии
"По состоянию на 18 марта остаток средств на спецсчете, который открыл Нацбанк для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет около 26 млн грн", - говорится в сообщении.
Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 12,2 млрд грн, в частности:
- на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);
- на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);
- на нужды Министерства обороны Украины – всего 8 594 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022; .2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 2022 – 122,7 млн грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн грн);
- на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн).
Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 12,2 млрд грн в эквиваленте.
"В частности, почти 3,6 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).
Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, Франции, Канады, Австралии и многих стран мира)", - добавляют в НБУ.
Для помощи украинской армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.
О счете для гуманитарных нужд
По состоянию на 18 марта остаток средств на счету Министерства социальной политики, открытый Национальным банком для гуманитарных целей, составляет 290 млн грн.
"Именно такая сумма в целом была перечислена на счет со дня его открытия (01 марта 2022 года). В частности, более 145 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).
Получателем и распорядителем поступающих на счет средств, открытый Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за границы, является Министерство социальной политики Украины", - говорится в сообщении.
Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine.
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