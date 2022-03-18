Сбербанк прекратил переводы физлиц в пяти валютах
Пятница, 18 марта 2022, 10:43
Сбербанк РФ объявил, что с 18 марта в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках он ограничивает переводы физических лиц в пяти валютах.
Об этом передает "Интерфакс".
Так, Сбербанк прекратил осуществлять переводы физлиц в другие банки в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах. В этих валютах физлица также не смогут получить переводы из других российских и зарубежных банков на счет в Сбербанке.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua