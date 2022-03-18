Рынок криптовалют слишком мал, чтобы стать инструментом обхода санкций против РФ – Bloomberg

Рынок криптовалют считается слишком малым, чтобы разрешить обойти санкции, введенные против РФ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов и участников рынка.

"Криптовалюта не выглядит успешным инструментом во избежание санкций, которые США и их европейские союзники ввели против российских организаций и отдельных лиц, включая президента Владимира Путина, после вторжения РФ в Украину", - заявила группа криптоэкспертов.

На банковском комитете Сената США эксперты заявили, что рынок криптовалют слишком мал, чтобы обслуживать глобальный обход санкций россиянами.

"Мы не видели доказательств того, что Россия или Путин систематически использовали криптовалюты для уклонения от санкций", - сказал Джонатан Левин, сооснователь аналитической компании Chainalysis Inc., продающей правительству услуги по борьбе с отмыванием денег.

Законодатели США, в том числе сенатор Элизабет Уоррен, выразили обеспокоенность, что биткоин может осложнить государству отслеживание нарушителей санкций.

Но, по словам бывшего директора FinCEN Майкла Мосье, ликвидности криптовалютного рынка не хватает, чтобы "переключиться за одну ночь и перевести экономику страны с G20 на криптовалюту".

Экономическая правда