"Газпром" экспортирует газ через Украину на максимальных уровнях

Загрузка украинской газотранспортной системы российским "Газпромом" составляет более 105 миллионов кубических метров в сутки согласно транзитному контракту.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 105,1 млн куб. м на 18 марта", – сообщил представитель компании Сергей Куприянов.

Как подтверждают данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 18 марта составляет 106,2 млн куб. м, заявка на 17 марта была 94,6 млн куб. м.

Газопровод "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Беларусь и Польшу в Германию, со вторника перешел в реверсный режим.

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников на неделе снижается. Если с 7 по 13 марта вклад ветрогенерации в энергетический баланс Европы составил в среднем 17%, то за три дня текущей недели он составляет в среднем 14%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.