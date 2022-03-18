Старейший банк США приостанавливает покупку российских ценных бумаг
Bank of New York Mellon остановил новый банковский бизнес в России и приостановил инвестиции в российские ценные бумаги.
Об этом говорится в заявлении финучреждения.
"BNY Mellon остановил новый банковский бизнес в России и приостановил покупку российских ценных бумаг по управлению инвестициями", – говорится в заявлении.
В то же время банк продолжает работать с межнациональными клиентами.
Также банк перечисляет 1 млн долларов на "дальнейшие гуманитарные усилия".
Ожидается, что введенные санкции против РФ и приостановка инвестиций приведут к единовременному сокращению дохода примерно на 100 миллионов долларов в первом квартале, а также окажут влияние на годовой доход примерно на 80-100 миллионов долларов в будущем.
The Bank of New York Mellon – американская холдинговая компания, образовавшаяся в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation.
С 2011 года входит в список глобально системно значимых банков.
The Bank of New York был основан Александром Гамильтоном в 1784 году и является старейшим банком США, а также 20-м старейшим в мире.
Экономическая правда
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