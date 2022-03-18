Старейший банк США приостанавливает покупку российских ценных бумаг

Bank of New York Mellon остановил новый банковский бизнес в России и приостановил инвестиции в российские ценные бумаги.

Об этом говорится в заявлении финучреждения.

"BNY Mellon остановил новый банковский бизнес в России и приостановил покупку российских ценных бумаг по управлению инвестициями", – говорится в заявлении.

В то же время банк продолжает работать с межнациональными клиентами.

Также банк перечисляет 1 млн долларов на "дальнейшие гуманитарные усилия".

Ожидается, что введенные санкции против РФ и приостановка инвестиций приведут к единовременному сокращению дохода примерно на 100 миллионов долларов в первом квартале, а также окажут влияние на годовой доход примерно на 80-100 миллионов долларов в будущем.

The Bank of New York Mellon – американская холдинговая компания, образовавшаяся в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation.

С 2011 года входит в список глобально системно значимых банков.

The Bank of New York был основан Александром Гамильтоном в 1784 году и является старейшим банком США, а также 20-м старейшим в мире.

Экономическая правда