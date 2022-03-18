Производитель шин Pirelli сворачивает деятельность в России

Один из крупнейших мировых производителей шин, итальянская компания Pirelli, объявила о приостановке деятельности в России.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Инвестиции в Россию приостановлены, за исключением тех, которые связаны с безопасностью. Деятельность заводов будет постепенно ограничена финансированием зарплат и услуг для сотрудников", – отметили в компании по итогам заседания совета директоров.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что есть ряд крупных компаний, которые до сих пор не ушли из России, среди которых была Pirelli.

Экономическая правда