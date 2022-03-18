Toyota возобновляет работу в Украине

Компания Toyota возобновляет деятельность официальных дилерских центров в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Компания понимает необходимость дальнейшего экономического развития, поэтому возобновляет свою деятельность в Украине с соблюдением необходимых мер безопасности для сотрудников и посетителей. В частности, в некоторых регионах вернутся к работе официальные дилерские центры", - говорится в сообщении.

Также приводится список открытых дилерских центров.

В Toyota отмечают, что компания активно вовлечена в оказание гуманитарной помощи пострадавшим в результате развязанной Россией войны против Украины - своим украинским сотрудникам, их семьям и беженцам. Для них компания собирает финансовую помощь на сумму до 2,5 млн. евро.

Экономическая правда