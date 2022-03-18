Бизнесу во время войны будут выдавать кредиты под 0%, количество разрешений сократят в 30 раз

На время действия военного положения бизнес сможет получить кредит под 0% годовых в объеме до 60 млн грн, а количество разрешений для предпринимателей сократят с 600 до 20 документов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении в четверг.

"Наше правительство уже подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы "5-7-9%". Создаем новую возможность – любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения и один месяц после войны", – заявил Зеленский.

После этого будет действовать минимальная ставка в 5%. Максимальная сумма, которую предприниматели смогут взять в кредит, составляет 60 млн грн – "чтобы шире круг тех бизнесов, которые смогут пользоваться нашей программой".

Президент также анонсировал масштабное сокращение регуляций: с более чем 600 разрешений и лицензии, требовавшихся для работы бизнеса, количество сократят до около 20 документов, которые невозможно отменить. К примеру, отметил Зеленский, разрешение на обращение с радиоактивными отходами.

"Для большинства будет работать декларативный принцип – объявил о начале деятельности и свободно работаешь", – объяснил он.