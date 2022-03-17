Нафтогаз планирует подключить пятую ТЭС к поставкам газа
Четверг, 17 марта 2022, 20:47
Нафтогаз до конца марта ожидает присоединения к поставкам газа пятой теплоэлектростанции.
Об этом говорится в сообщении компании.
Там также говорится, что НАК продолжает поставлять газ четырем ТЭС в рамках механизма возложения специальных обязанностей.
"Такая поддержка генерации позволяет обеспечить стабильное энергоснабжение страны в условиях перебоев в отгрузке угля из-за боевых действий", - резюмировали в компании.
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