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Нафтогаз планирует подключить пятую ТЭС к поставкам газа

Четверг, 17 марта 2022, 20:47

Нафтогаз до конца марта ожидает присоединения к поставкам газа пятой теплоэлектростанции.

Об этом говорится в сообщении компании.

Там также говорится, что НАК продолжает поставлять газ четырем ТЭС в рамках механизма возложения специальных обязанностей.

"Такая поддержка генерации позволяет обеспечить стабильное энергоснабжение страны в условиях перебоев в отгрузке угля из-за боевых действий", - резюмировали в компании.

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Экономическая правда
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