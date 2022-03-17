Минэнерго: есть запрос на украинскую электроэнергию от ЕС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что есть запрос от стран Европейского Союза на приобретение украинской электроэнергии.

Об этом передает Укринформ.

По его словам, в коммерческом обращении электроэнергии заинтересованы как Украина, так и европейские коллеги. "Потому что мы уже сейчас видим запросы на то, чтобы покупать электроэнергию в Украине", - сказал он.

Он отметил, что продавать электроэнергию в Европу Украина сможет благодаря присоединению к европейской энергосети, которое завершилось 16 марта.

Галущенко подчеркнул, что экспортировать электроэнергию Украина начнет после победы в войне с Россией.