Минэнерго: есть запрос на украинскую электроэнергию от ЕС
Четверг, 17 марта 2022, 20:19
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что есть запрос от стран Европейского Союза на приобретение украинской электроэнергии.
Об этом передает Укринформ.
По его словам, в коммерческом обращении электроэнергии заинтересованы как Украина, так и европейские коллеги. "Потому что мы уже сейчас видим запросы на то, чтобы покупать электроэнергию в Украине", - сказал он.
Он отметил, что продавать электроэнергию в Европу Украина сможет благодаря присоединению к европейской энергосети, которое завершилось 16 марта.
Галущенко подчеркнул, что экспортировать электроэнергию Украина начнет после победы в войне с Россией.
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