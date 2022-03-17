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Укр / Рус

Мировые страховые компании готовятся к масштабным выплатам на фоне войны в Украине

Четверг, 17 марта 2022, 19:41

Война России против Украины может обойтись мировым страховщикам в несколько миллиардов долларов.

Об этом пишет Financial Times.

"Последствия этой ужасной ситуации будут ощущаться в большом масштабе. Страховые претензии будут предъявляться, рынок работает над тем, чтобы понять их масштаб", – говорит главный исполнительный директор London Market Group Кэролайн Вагстафф.

Страховые компании пытаются минимизировать причастность к войне, отказываясь от новых соглашений, которые могут привести к дополнительным убыткам в России.

Между тем в ситуации с застрахованными судами, самолетами, зданиями и сырьевыми товарами, которые уже затронула война, ущерб может быть уже ощутим.

Акции андеррайтеров Lloyd's of London, таких, как Lancashire и Beazley, являющихся специалистами в области политических и военных рисков, резко просели за последние недели.

Lloyd's of London ожидает получить значительный, но в целом приемлемый убыток, пишет FT со ссылкой на осведомленный источник. Показатель может составить от 1 млрд долларов до 4 млрд долларов.

Тем временем стоимость около 600 зарубежных самолетов, находящихся в России, может составлять около 13 млрд долларов. По данным экспертов, в худшем сценарии, при котором самолеты нельзя будет вернуть, потери глобального страхового рынка составят около 5 млрд долларов.

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