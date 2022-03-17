Подключить Крым к Запорожской АЭС невозможно – Укрэнерго

Подключить энергоснабжение Крыма к Запорожской атомной электростанции невозможно.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Желание России подключить Крым к Запорожской АЭС – все равно, что запускать космические корабли катапультой. Нет такой линии, которая называется "ЗАЭС-Крым", это технически невозможно", – отметил Кудрицкий.

16 марта оккупанты повредили высоковольтную линию электропередачи Запорожской АЭС – Каховская 750 кВ. Угрозы отключения Запорожской АЭС от украинской энергосистемы нет, хотя сетевая инфраструктура и повреждена, заявил Кудрицкий.

Через поврежденную линию поступает энергия из этой электростанции. Из четырех высоковольтных линий сейчас работает только одна, поэтому пришлось уменьшить мощность двух работающих сейчас энергоблоков ЗАЭС. Ремонт повреждений невозможно из-за боевых действий.

Известно, что работу украинского персонала станции контролируют 11 сотрудников "Росатома". Украинские атомщики круглосуточно находятся под давление оккупантов. Возле энергоблоков Запорожской АЭС осталось много боеприпасов, которые не разорвались.

Осколки снарядов могут попадать в действующую инфраструктуру. Глава Энергоатома уточнил, что так уже было на энергоблоке №6, который сейчас находится на аварийном ремонте.

На сегодняшний день состояние станции оценивается, как аварийное из-за нарушения правил эксплуатации работы.