В ДТЭК нашли альтернативу углю с российских шахт

В условиях военного положения компания ДТЭК закупает уголь в Польше, чтобы обеспечить работу украинской энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

С начала российского вторжения в Украину на теплоэлектростанции ДТЭК завезли около 17 тысяч тонн угля.

Всего в "ДТЭК Энерго" договорились о поставках 60 тысяч тонн угля, которые добывает предприятие Bogdanka.

"Топливо предназначено для поддержки работы станций в период войны. Снабжение продолжается", – отметили в ДТЭК.

Экономическая правда