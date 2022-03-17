В ДТЭК нашли альтернативу углю с российских шахт
Четверг, 17 марта 2022, 18:28
В условиях военного положения компания ДТЭК закупает уголь в Польше, чтобы обеспечить работу украинской энергосистемы.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
С начала российского вторжения в Украину на теплоэлектростанции ДТЭК завезли около 17 тысяч тонн угля.
Всего в "ДТЭК Энерго" договорились о поставках 60 тысяч тонн угля, которые добывает предприятие Bogdanka.
"Топливо предназначено для поддержки работы станций в период войны. Снабжение продолжается", – отметили в ДТЭК.
Экономическая правда
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