Министр агрополитики: запасов хватит на годы
Четверг, 17 марта 2022, 17:19
Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что ситуация с обеспечением продовольствием остается контролируемой, а ключевых запасов хватит на года.
Об он заявил на брифинге, передает Укринформ.
По словам Лещенко, сейчас в Украине сформирован достаточный запас продовольствия: запасы пшеницы – на два года, запасы растительного масла – на пять лет, запасы кукурузы – на 1,5 года.
Он отметил, что украинские торговые сети также обеспечены пищевыми продуктами социального значения в тех регионах, где можно осуществлять поставки.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua