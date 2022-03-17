Министр агрополитики: запасов хватит на годы

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что ситуация с обеспечением продовольствием остается контролируемой, а ключевых запасов хватит на года.

Об он заявил на брифинге, передает Укринформ.

По словам Лещенко, сейчас в Украине сформирован достаточный запас продовольствия: запасы пшеницы – на два года, запасы растительного масла – на пять лет, запасы кукурузы – на 1,5 года.

Он отметил, что украинские торговые сети также обеспечены пищевыми продуктами социального значения в тех регионах, где можно осуществлять поставки.