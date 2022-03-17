KSE: за неделю военные убытки выросли более чем на 8 миллиардов

За неделю (10-17 марта) ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в войне, начатой ​​Россией, вырос по меньшей мере на 8,3 млрд дол. По состоянию на 17 марта эта сумма составляет 1,8 трлн. гривен или 62,6 млрд дол.

Об этом отмечает свидетельствующий анализ, в рамках проекта KSE "Россия заплатит".

В целом, по расчетам, с начала военной агрессии России против Украины 24 февраля, в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 образовательных учреждений, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов/их складов, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и т.д.

Кроме того, "потеряно" более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушены/выведены из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и т.д.