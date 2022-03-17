Сгорел сарай - гори и хата: Путин призвал российские компании заходить в Крым

Президент России Владимир Путин заявил о возможности для крупных российских компаний начать работу в Крыму на фоне введенных санкций в отношении РФ.

Эти его слова передают "Ведомости".

По его словам, санкции против РФ открывают "новые возможности".

"Есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер — теперь им нечего бояться", - заявил он.