Сгорел сарай - гори и хата: Путин призвал российские компании заходить в Крым
Четверг, 17 марта 2022, 14:58
Президент России Владимир Путин заявил о возможности для крупных российских компаний начать работу в Крыму на фоне введенных санкций в отношении РФ.
Эти его слова передают "Ведомости".
По его словам, санкции против РФ открывают "новые возможности".
"Есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер — теперь им нечего бояться", - заявил он.
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