Starlink стал cамым скачиваемым приложением в Украине

Приложение Starlink, позволяющее пользователям смартфонов получить доступ к спутниковому интернету от Space-X, стало наиболее загружаемым приложением в Украине.

Об этом пишет американский Forbes со ссылкой на данные компании Sensor Tower, предоставляющей данные App Store и Google Play.

По данным Sensor Tower, приложение в воскресенье, 13 марта, загрузили 21 тыс раз по всему миру – наибольшее количество загрузок во всем мире за один день, причем большинство загрузок – в Украине.

Sensor Tower отмечает, что приложение загрузили в Украине почти 100 000 раз, за ​​последние две недели количество загрузок в мире выросло более чем в три раза.

"Станции спутникового интернета Starlink уже работают в Украине, чтобы поддержать надлежащее функционирование критической инфраструктуры и услуг в сфере здравоохранения, финансов и энергетики.

Starlink разработан, чтобы предоставлять широкополосный доступ в интернет в местах, где доступ был ненадежен или полностью отсутствовал. В любой точке планеты. А приложение необходимо, чтобы установить связь со спутником и чтобы заработал интернет", - отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Экономическая правда