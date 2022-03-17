"Не знаю как жить": совладелец "Альфа банка" Фридман отреагировал на санкции

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Основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, находящийся под санкциями ЕС и Великобритании, заявил, что санкции против российских миллиардеров введены не по адресу, поскольку у бизнесменов нет никакого влияния на руководство страны.

Об этом Фридман заявил в интервью Bloomberg.

Из-за санкций кредитные карты Фридмана заморожены, а на "разумные" расходы – около 2,5 тыс фунтов в месяц – он должен запрашивать разрешения.

"Не знаю как жить. На самом деле не знаю", – сказал он корреспонденту.

По его мнению, в ЕС не понимают, как работает система власти в России.

"Если те, кто принимают решения в Евросоюзе, думают, что я могу пойти к господину Путину и попросить остановить войну, и это сработает, то мы в большой беде. Это значит, что эти люди не понимают, как работает Россия. И это угроза будущему", – заявил Фридман.

Он добавил, что личная встреча бизнесменов с президентом РФ, которая прошла 24 февраля, мало что говорит о влиянии и не должна быть поводом для санкций.

"Дистанция между Путиным и всеми остальными в силовой иерархии как между Землей и космосом. Сказать что-то Путину против войны, кто бы это ни был, было бы самоубийством", – сказал Фридман.

Фридман не избавился от российских активов, потому что это трудно само по себе, а также испытывает эмоциональную связь с бизнесом, который "выстроил с первого кирпичика".

Bloomberg напоминает, что Фридман – один семи олигархов "семибанкирщины" времен президентства Бориса Ельцина, имевшей реальное и большое влияние на политические решения Кремля.

Фридман родился на западе Украины и прожил там первые 17 лет своей жизни, его родители до сих пор проживают во Львове. Российский Forbes оценивает его состояние в 15,5 млрд дол. Кроме этого, Фридмана считают 11-м в списке самых богатых жителей Британии.