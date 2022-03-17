Рубль-рупия: Индия собирается покупать энергоносители у РФ в обход западных санкций – FT

Центробанк Индии ведет первичные консультации по соглашению с РФ о расчетах в рублях и рупиях – это позволит торговать с Россией после того, как санкции ограничили механизмы международных платежей.

Об этом пишет Financial Times.

"Переговоры, которые позволят Индии продолжать покупать экспорт российских энергоносителей и другие товары, рискуют разозлить Вашингтон и его союзников, поскольку они стремятся наказать Москву за ее войну против Украины.

Влиятельный банкир, проинформированный об этом обсуждении, сказал изданию, что Резервный банк Индии консультируется с правительством и госбанками, чтобы оценить масштаб необходимых платежей в рупиях и рублях, и какие банки смогут предоставлять подобные услуги", - пишет газета.

Источник назвал эти приготовления "подведением итогов" и добавил, что окончательное решение по реализации подобных расчетов остается за правительством.

"Мы обратились к правительству с просьбой заключить соглашение рупия-рубль", - сказал Financial Times доктор А. Сактивелл, президент Федерации индийских экспортных организаций.

"Следовательно, правительство над этим работает. Очень скоро, я думаю, что мы это получим", - добавил он.

Министерство финансов Индии от комментариев отказалось.

Резервный банк Индии не ответил на запрос о комментарии.

Государственный банк Индии, крупнейший государственный кредитор, тоже отказался от комментариев.

При этом президент Индийского бизнес-альянса в Москве Семи Котвани охарактеризовал возможный механизм так: "Я могу дать рубли Сбербанку, а они могут дать мне рупии в Индии".

Экономическая правда