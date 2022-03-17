Все разделы
Укр / Рус

Оккупанты уже украли украинской воды более чем на 600 миллионов – Госэкоинспекция

Четверг, 17 марта 2022, 13:02

В Госэкоинспекции заявили, что кафиры уже украли украинскую воду на сумму почти 620 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

По данным инспекции, сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов народа Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки.

"Страной-агрессором 24 февраля 2022 года были захвачены все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым.

Так, враг 27 февраля разрушил временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.

В настоящее время российской федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр, через частичную разгерметизацию гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/сутки)", - заявляет Госэкоинспекция.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Россия Украина вода экология

powered by lun.ua
Материалы по теме
В РФ разрешили магазинам не выдавать бумажные чеки – из-за дефицита кассовой ленты 17 марта 2022, 12:39
Мининфраструктуры просит ЕС заблокировать российскую торговлю 17 марта 2022, 12:26
Немецкая SAF-Holland приостанавливает инвестиции в РФ 17 марта 2022, 12:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте