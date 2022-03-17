НБУ перевел со спецсчета почти все средства на армию – просит о помощи
На спецсчете Национального банка для нужд военных осталось 86 млн грн, поэтому регулятор просит о дальнейшей поддержке.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 11,9 млрд. грн. Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 12 млрд. грн. в эквиваленте.
Около 3,6 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.
Относительно счета для гуманитарных нужд, который НБУ открыл для Министерства социальной политики, остаток на нем составляет 282,4 млн грн – такая сумма была перечислена на счет со дня его открытия. В частности, почти 143 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).
Помочь украинским можно поддержкой нашей армии. Все реквизиты собрали здесь: Поддержать украинцев во время войны: ссылка на сбор средств
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