В РФ дорожает Apple: ноутбуки на 46-142%, iPhone на 24-34%

Цены на iPhone в России за последние три недели поднялись на 24–34%, на планшеты — на 13–34%, на модели ноутбуков Apple — на 46–142%.

Об этом следует из исследования Price.ru, передает kommersant.

"Стоимость устройств Apple увеличилась значительнее. Максимально взлетели цены на ноутбуки Apple, поскольку в России масса профессий, от продуктовых дизайнеров до аналитиков, которые работают на операционной системе iOS.

Так, мы видим, что некоторые модели подорожали в 2–2,4 раза, например средняя цена MacBook Pro MK1E3 составила рекордные 480,1 тыс. рублей, а MacBook Z11B0004T — 302,7 тыс. рублей",— говорится в исследовании.

Из всей продукции Apple меньше всего подорожали планшеты, цена на них увеличилась на 13–34%. Из них сильнее всего подорожал iPad Pro 12.9 128GB — на 34%, достигнув 131 тыс. руб. Меньше всего из планшетов подорожал iPad Pro 11 128GB, сейчас он стоит 85,8 тыс. руб.