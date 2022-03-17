Дефолт: Минфин РФ говорит что заплатил, но не говорит в какой валюте

Министерство финансов России заявило, что платежное поручение иностранному банку-корреспонденту о выплате купонов по суверенным еврооблигациям РФ исполнено.

Это сообщение передает Интерфакс.

"Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство пообещало проинформировать о результате зачисления средств платежному агенту.

Напоминаем:

16 марта российская федерация должна была заплатить купонный платеж по своим еврооблигациям в размере 117 млн долларов.

По состоянию на закрытие торгов на Лондонской бирже 16 марта владельцы бондов россии так и не получили купонные платежи в долларах, сообщает Reuters.

Правительство россии обосновывает неуплату по обязательствам западными санкциями. Мол, США и ЕС сами заблокировали российские валютные резервы и возможность погашения долга, так что "не оставили никакого другого выбора, кроме как расплатиться рублями".

Просрочка платежа по евробондам запускает счетчик: в течение 30 дней россия еще сможет погасить долг вместе со штрафными санкциями. Если же она этого не сделает, то окажется в дефолте.