Из-за обстрелов повреждена линия электропередачи ЗАЭС: мощность двух энергоблоков уменьшили

В результате вражеских обстрелов 16 марта была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС - Каховская 750 кВ, мощность двух работающих энергоблоков ЗАЭС была уменьшена.

Об этом сообщает "Энергоатом" в Telegram.

"16 марта 2022 года, в результате вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС – Каховская 750 кВ, через которую осуществляется выдача электроэнергии из Запорожской атомной электростанции.

Таким образом, из четырех высоковольтных линий рабочей осталась только одна. Следовательно, мощность двух работающих энергоблоков ЗАЭС была уменьшена.

В настоящее время ремонт линии невозможно, поскольку в зоне повреждения продолжаются активные боевые действия", - говорится в сообщении.

"Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 13 сутки находятся под контролем вражеских военных формирований. Оккупанты продолжают подрывать на территории станции снаряды и мины, не разорвавшиеся во время обстрелов, но делают это в основном непосредственно на месте, где находят такие боеприпасы. То есть где угодно на территории площадки станции", - добавили в "Энергоатоме".

В компании заявили, что все 6 энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом, изменения имеют возможность ротации.

При этом формально кафиры не вмешиваются в работу АЭС, "но все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков".

"Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию ​​тщательно проверяется вооруженными террористами. В результате ядерная и радиационная безопасность - под угрозой", - подчеркивает "Энергоатом".

Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарством первой необходимости.

"Энергоатом" также отчитывается, что на 10:00 17 марта все четыре действующих АЭС Украины продолжают стабильно производить электрическую энергию. Их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем", - говорится в сообщении.

Экономическая правда