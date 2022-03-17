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ПриватБанк работает в обычном режиме: сколько работает отделений и банкоматов

Четверг, 17 марта 2022, 10:10

ПриватБанк работает в обычном режиме: 17 марта в сети по всем городам Украины работают 882 отделения и 5787 банкоматов с наличными.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь банка Олег Серга.

По его словам, 17 марта в нашей сети по всем городам Украины работают:

  • 882 отделения
  • 5 787 банкоматов с наличными
  • 10 109 терминалов самообслуживания
  • 89 123 POS-терминалов на кассах

Серга добавил, что 17 марта в столице работают следующие базовые отделения:

  • г. Киев, ул. Леся Курбаса, 7-А
  • г. Киев, ул. Срибнокильская, 24
  • г. Киев, ул. Александра Мишуги, 9А
  • г. Киев, ул. Игната Хоткевича, 8
  • г. Киев, ш. Харьковское, 56
  • г. Киев, ул. Большая Васильковская, 43/16
  • г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, 19
  • г. Киев, ул. Ковпака, 29
  • г. Киев, ул. Симиренко, 14/9
  • г. Киев, ул. Андрея Малышко, 5
  • г. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 3
  • г. Киев, ул. Владимира Маяковского, 26
  • г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 29
  • г. Киев, ул. Игната Юры, 7д
  • г. Киев, ул. Победы, 27а
  • г. Киев, ул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36
  • г. Киев, ул. Алишера Навои, 69

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