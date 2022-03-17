ПриватБанк работает в обычном режиме: сколько работает отделений и банкоматов
Четверг, 17 марта 2022, 10:10
ПриватБанк работает в обычном режиме: 17 марта в сети по всем городам Украины работают 882 отделения и 5787 банкоматов с наличными.
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь банка Олег Серга.
По его словам, 17 марта в нашей сети по всем городам Украины работают:
- 882 отделения
- 5 787 банкоматов с наличными
- 10 109 терминалов самообслуживания
- 89 123 POS-терминалов на кассах
Серга добавил, что 17 марта в столице работают следующие базовые отделения:
- г. Киев, ул. Леся Курбаса, 7-А
- г. Киев, ул. Срибнокильская, 24
- г. Киев, ул. Александра Мишуги, 9А
- г. Киев, ул. Игната Хоткевича, 8
- г. Киев, ш. Харьковское, 56
- г. Киев, ул. Большая Васильковская, 43/16
- г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, 19
- г. Киев, ул. Ковпака, 29
- г. Киев, ул. Симиренко, 14/9
- г. Киев, ул. Андрея Малышко, 5
- г. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 3
- г. Киев, ул. Владимира Маяковского, 26
- г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 29
- г. Киев, ул. Игната Юры, 7д
- г. Киев, ул. Победы, 27а
- г. Киев, ул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36
- г. Киев, ул. Алишера Навои, 69
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