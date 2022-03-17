ПриватБанк работает в обычном режиме: сколько работает отделений и банкоматов

ПриватБанк работает в обычном режиме: 17 марта в сети по всем городам Украины работают 882 отделения и 5787 банкоматов с наличными.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь банка Олег Серга.

По его словам, 17 марта в нашей сети по всем городам Украины работают:

882 отделения

5 787 банкоматов с наличными

10 109 терминалов самообслуживания

89 123 POS-терминалов на кассах

Серга добавил, что 17 марта в столице работают следующие базовые отделения:

г. Киев, ул. Леся Курбаса, 7-А

г. Киев, ул. Срибнокильская, 24

г. Киев, ул. Александра Мишуги, 9А

г. Киев, ул. Игната Хоткевича, 8

г. Киев, ш. Харьковское, 56

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 43/16

г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, 19

г. Киев, ул. Ковпака, 29

г. Киев, ул. Симиренко, 14/9

г. Киев, ул. Андрея Малышко, 5

г. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 3

г. Киев, ул. Владимира Маяковского, 26

г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 29

г. Киев, ул. Игната Юры, 7д

г. Киев, ул. Победы, 27а

г. Киев, ул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36

г. Киев, ул. Алишера Навои, 69

Экономическая правда