Самолеты крупнейшего в РФ грузового авиаперевозчика полностью остановили полеты

Самолеты крупнейшего в РФ грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" полностью остановили полеты – европейские регуляторы запретили рейсы британской и немецкой авиакомпаний, принадлежащих основателю группы Алексею Исайкину.

Об этом пишет "Коммерсант".

"Самолеты группы "Волга-Днепр", крупнейшего игрока на рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов, полностью заблокированы почти неделю. Как стало известно, авиарегуляторы Великобритании и Германии 10 марта запретили деятельность двух европейских авиакомпаний, основанных основателем группы Алексеем Исайкиным.

Два Boeing 747 британской CargoLogicAir прекратили полеты с 10 марта, с 11 марта - четыре Boeing 737 немецкой CargoLogic Germany", - говорится в статье.

Со ссылкой на источник издание сообщает, что обе компании Исайкин регистрировался как гражданин Кипра, а основанием для запрета стало обнаруженное иностранными авиавластями его первое российское гражданство.

По словам собеседника, решение о том, будет ли группа переводить иностранные воздушные суда в российский реестр, пока не принято. Также нет понимания, в каком виде она может продолжить работу и сохранить штат.

От комментариев в группе отказались.

"Все 17 самолетов авиакомпании "Волга-Днепр" зарегистрированы в российском авиареестре и находятся в собственности группы. Из пяти Ил-76 один борт с 24 февраля находится в Кейптауне. Из 12 летающих Ан-124 один "застрял" в Торонто (Канада" ), сейчас юристы группы пытаются снять арест с судна и вернуть экипаж в Россию. Еще один борт остался в Дубае, и два в Лейпциге", - добавляет издание.

Экономическая правда