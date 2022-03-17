Все разделы
Укр / Рус

Кабмин принял решение, которое позволит увеличить количество топлива

Четверг, 17 марта 2022, 09:48

Кабинет Министров принял постановление, разрешающее обращение топлив Евро 3 и Евро 4. Это позволит привлечь дополнительный ресурс топлива для нужд Вооруженных Сил.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Изменения позволят ввести в обращение бензины и дизельное горючее классов Евро 3 и Евро 4, а также упростить прохождение таможенных процедур для поставки нефтепродуктов", – заявили в министерстве.

Такое решение позволит привлечь дополнительный ресурс топлива для Вооруженных Сил и других военных формирований, сельхозтехники и автотранспортных средств.

Изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

бензин дизтопливо правительство

powered by lun.ua
Материалы по теме
Топливо подешевеет: Рада обнулила акциз на бензин, "дизель" и сжиженный газ 15 марта 2022, 19:45
Украина налаживает новые логистические цепочки поставок бензина и дизеля – Шмыгаль 13 марта 2022, 09:28
ОККО сняла ограничения на продажу дизтоплива 1 марта 2022, 09:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте