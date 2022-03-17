Кабмин принял решение, которое позволит увеличить количество топлива

Кабинет Министров принял постановление, разрешающее обращение топлив Евро 3 и Евро 4. Это позволит привлечь дополнительный ресурс топлива для нужд Вооруженных Сил.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Изменения позволят ввести в обращение бензины и дизельное горючее классов Евро 3 и Евро 4, а также упростить прохождение таможенных процедур для поставки нефтепродуктов", – заявили в министерстве.

Такое решение позволит привлечь дополнительный ресурс топлива для Вооруженных Сил и других военных формирований, сельхозтехники и автотранспортных средств.

Изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Экономическая правда