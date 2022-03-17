Россияне нашли способ обойти запрет на использование Visa и Mastercard

коллаж радио свобода

Граждане России открывают виртуальные карты Visa и Mastercard в швейцарском интернет-банке Dukascopy Bank, чтобы обойти санкции.

Об этом идет речь в расследовании Радио Свобода.

На странице банка открытие мультивалютного счета доступно для всех, за исключением жителей таких регионов/стран, как, например, Абхазия, так называемых "ЛНР/ДНР", Венесуэла, непризнанное Приднестровье, Северная Корея, Иран.

Мультивалютный счет, как указано на сайте, дает доступ, в том числе, к пластиковым или виртуальным картам Visa/Mastercard. Заказав такую карту, можно "оплачивать товары и услуги везде, где принимаются карты Visa/Mastercard".

Вносить средства на счет, открытый в Dukascopy Bank, можно обычным банковским переводом или с личной платежной карты.

В колл-центре швейцарского банка на вопрос о том, могут ли граждане России открывать счет в их банке для получения карты, ответили утвердительно. Там отметили, что никаких ограничений в использовании карты на территории Европы не будет.

Правда, в колл-центре предупредили, что трудности могут возникнуть, если пополнять счет с российских банков.

"Для нескольких банков у нас есть ограничения, например, "Сбербанк", "ВТБ", банк "Россия" и еще от нескольких мы не принимаем депозиты", – рассказали там.

По словам оператора колл-центра, сейчас есть большая очередь из граждан России на открытие счетов в их банке: "Я вас сразу предупреждаю, что очередь действительно большая, до трех дней может занять открытие счета. Клиентов очень много.

На сайте Dukascopy Bank говорится, что учредителями банка являются Андре и Вероника Дука.

Упоминания об Андре Дуке журналисты нашли в интервью изданию finews.ch. В нем сказано, что он "приехал в Женеву из Москвы в 1998 году в качестве физика" и стал "натурализованным швейцарцем".

Украинский адвокат Артем Афян подал жалобу регулятору финансового рынка Швейцарии. Как отмечено в его письме, есть подозрения "о невыполнении швейцарским банком Dukascopy Bank SA законодательства Швейцарской Конфедерации по противодействию отмыванию денег и санкциям против Российской Федерации".