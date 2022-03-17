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В РФ ставят на паузу проект железной дороги на 300 миллиардов рублей

Четверг, 17 марта 2022, 09:14

Правительство РФ ставит на паузу проект железной дороги "Северный широтный ход" стоимостью почти 300 млрд рублей из-за ухудшения экономической ситуации.

Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что уже одобренные бюджетные кредиты будут направлены на другую инфраструктуру.

Издание пишет, что проект был поставлен на паузу - наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 млрд руб., также есть риски привлечения концессионером заемного капитала, свидетельствует протокол совещания у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Учитывая обсуждение, "отмечена необходимость переноса сроков начала реализации проекта".

"Северный широтный ход" - проект создания в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет пропускать 23,9 млн тонн грузов в год.

Общая стоимость проекта – 292,3 млрд руб.

Проект ставят на паузу "с учетом высоких рисков привлечения финансовых ресурсов, необходимых для начала реализации проекта в сложившихся макроэкономических условиях".

При этом работу над проектом окончательно не остановят - ОАО РЖД и "Газпрому" поручено продолжать проектирование участков и получить заключение госэкспертизы, а Минтрансу – анализировать грузовую базу с учетом перераспределения грузопотоков, в том числе в рамках текущей внешнеэкономической ситуации.

Экономическая правда

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Россия железная дорога

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