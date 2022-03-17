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Клиенты ПриватБанка приобрели военных облигаций на 300 миллионов

Четверг, 17 марта 2022, 08:53

Клиенты государственного Приватбанка приобрели через систему "Приват24" военных облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 300 миллионов гривень.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Общее количество договоров превысило 500.

В банке напомнили, что минимальная сумма сделки составляет 100 тысяч гривень.

Как сообщалось, Министерство финансов привлекло благодаря продаже военных ОВГЗ 15 млрд грн за два аукциона.

Экономическая правда

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ОВГЗ война Приватбанк облигации

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