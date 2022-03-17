Клиенты ПриватБанка приобрели военных облигаций на 300 миллионов
Четверг, 17 марта 2022, 08:53
Клиенты государственного Приватбанка приобрели через систему "Приват24" военных облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 300 миллионов гривень.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Общее количество договоров превысило 500.
В банке напомнили, что минимальная сумма сделки составляет 100 тысяч гривень.
Как сообщалось, Министерство финансов привлекло благодаря продаже военных ОВГЗ 15 млрд грн за два аукциона.
Экономическая правда
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