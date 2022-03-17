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Президент подписал закон об облачных услугах

Четверг, 17 марта 2022, 08:02

Президент Владимир Зеленский подписал закон об облачных услугах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Теперь государственные органы смогут хранить данные в облачных сервисах.

"Чтобы обрабатывать все больше информации, органам власти и местному самоуправлению необходимо периодически увеличивать количество вычислительных и человеческих ресурсов. Чтобы оптимизировать этот процесс, мы планируем перенести основные государственные ИТ-сервисы в "облака", – заявили в Минцифры.

Закон позволит убрать коррупционные риски при закупке серверного оборудования, ускорится внедрение инноваций в органах власти.

Закон об облачных услугах сделает Украину привлекательной для крупнейших мировых вендоров облачных сервисов – Microsoft, AWS, Google Cloud, прогнозируют в министерстве.

"Мы станем на шаг ближе к построению гипермасштабных датацентров", – заявили в Минцифры.

Экономическая правда

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технології Зеленский

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