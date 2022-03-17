Президент подписал закон об облачных услугах
Президент Владимир Зеленский подписал закон об облачных услугах.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Теперь государственные органы смогут хранить данные в облачных сервисах.
"Чтобы обрабатывать все больше информации, органам власти и местному самоуправлению необходимо периодически увеличивать количество вычислительных и человеческих ресурсов. Чтобы оптимизировать этот процесс, мы планируем перенести основные государственные ИТ-сервисы в "облака", – заявили в Минцифры.
Закон позволит убрать коррупционные риски при закупке серверного оборудования, ускорится внедрение инноваций в органах власти.
Закон об облачных услугах сделает Украину привлекательной для крупнейших мировых вендоров облачных сервисов – Microsoft, AWS, Google Cloud, прогнозируют в министерстве.
"Мы станем на шаг ближе к построению гипермасштабных датацентров", – заявили в Минцифры.
Экономическая правда
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