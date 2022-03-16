Украина не будет повышать тарифы на электроэнергию в военное время

Украина не собирается повышать цены на электроэнергию для населения в условиях развязанной Россией войны.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Безусловно, никто тарифы не будет повышать. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который помог бы всем генерациям спокойно пройти этот период", – заявил министр.

Он отметил, что склоняется к сохранению действующей модели спецобязательств по поставке населению на рынке электроэнергии. Но добавил, что падение уровня расчетов за электроэнергию сказалось и на участвующих в ПСО генерациях "Укргидроэнерго" и "Энергоатома".

"Есть вопрос, как это все сбалансировать. Мы работаем над этим. Есть радикальные идеи, но я сторонник того, что надо удержать имеющийся механизм", – отметил министр.

По словам Галущенко, уровень расчетов на рынке электроэнергии с начала войны упал на 30%.

Напоминаем:

Тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 года для 80% населения Украины будет составлять 1,44 грн за кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч в месяц. Для всех потребляющих более 250 кВт-ч в месяц цена будет оставаться неизменной – 1,68 грн за весь объем потребления.