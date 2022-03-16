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Правительство расширило перечень товаров критического импорта

Среда, 16 марта 2022, 20:55

Правительство расширило список продуктов критического импорта социально важными позициями.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Так, в список критических товарных категорий добавлены воды (минеральные и газированные), ферментированные или сквашенные молочные продукты, соль, табачное сырье, сырье для производства товаров легкой промышленности, медицины.

Также в список вошли товары, необходимые для промышленности и строительства, как полимеры, средства для пайки и сварки металлов, стекло, металлоконструкции и т.д.

Напоминаем:

Данный перечень товаров позволяет Национальному банку обеспечить осуществление трансграничных валютных платежей за операции по импорту товаров.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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