Правительство расширило перечень товаров критического импорта
Правительство расширило список продуктов критического импорта социально важными позициями.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Так, в список критических товарных категорий добавлены воды (минеральные и газированные), ферментированные или сквашенные молочные продукты, соль, табачное сырье, сырье для производства товаров легкой промышленности, медицины.
Также в список вошли товары, необходимые для промышленности и строительства, как полимеры, средства для пайки и сварки металлов, стекло, металлоконструкции и т.д.
Напоминаем:
Данный перечень товаров позволяет Национальному банку обеспечить осуществление трансграничных валютных платежей за операции по импорту товаров.
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