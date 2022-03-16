Украина и МАГАТЭ подпишут соглашение о безопасности ядерных объектов
Глава Энергоатома Петр Котин заявил, что Между Украиной и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится соглашение о гарантиях безопасности ядерных объектов.
Об этом он заявил в эфире телеканала, передает Укринформ.
"Я знаю, что сейчас работает украинский регулятор над этим (Гостомрегулирование - ЭП). Готовится соглашение между МАГАТЭ и Украиной о том, чтобы МАГАТЭ обеспечило гарантии ядерного материала, находящегося на атомных станциях, а также гарантии безопасности наших ядерных объектов", – сказал он.
Напоминаем:
Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Персонал станции продолжает работать, однако вынужден согласовывать свои действия с захватчиками.
Также русскими войсками захвачена Чернобыльская АЭС.
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