Украина и МАГАТЭ подпишут соглашение о безопасности ядерных объектов

Глава Энергоатома Петр Котин заявил, что Между Украиной и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится соглашение о гарантиях безопасности ядерных объектов.

Об этом он заявил в эфире телеканала, передает Укринформ.

"Я знаю, что сейчас работает украинский регулятор над этим (Гостомрегулирование - ЭП). Готовится соглашение между МАГАТЭ и Украиной о том, чтобы МАГАТЭ обеспечило гарантии ядерного материала, находящегося на атомных станциях, а также гарантии безопасности наших ядерных объектов", – сказал он.

Напоминаем:

Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Персонал станции продолжает работать, однако вынужден согласовывать свои действия с захватчиками.

Также русскими войсками захвачена Чернобыльская АЭС.