Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение украинцам

За прошедшие сутки восстановлено электроснабжение не менее 25,5 тысяч потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В Харьковской области запитано 12 тысяч потребителей, в Киевской – более 10 тысяч, в Донецкой – около 2,5 тысяч, Запорожской – 1 тысяча. Продолжаются аварийно-восстановительные работы и в других областях.

В то же время из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, остаются обесточенными более 1447 населенных пунктов – всего более 933 тысяч потребителей.

По состоянию на 16 марта возобновлено газоснабжение 3852 потребителям, остаются без газоснабжения более 254 тысяч потребителей.

"Украинские энергетики героически исполняют свой долг и прилагают максимум усилий по обеспечению теплом и светом украинских граждан", – говорится в сообщении.

Энергосистема Украины работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц в допустимых диапазонах.

Экономическая правда