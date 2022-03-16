Приватбанк отменил комиссии за прием платежей картами через Liqpay
ПриватБанк до конца марта отменил для всех интернет магазинов и клиентов e-commerce комиссии за прием безналичной оплаты картами украинских банков через сервис Liqpay.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Это позволит стимулировать возобновление интернет торговли и малого бизнеса и сделает более безопасными покупки товаров, говорится в сообщении.
"Ради безопасности каждого украинца и возобновления работы малого бизнеса мы призываем украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами. Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, покупка которых в обычных магазинах и оплата наличными являются дополнительным фактором опасности", – сообщили в Привате.
Экономическая правда
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