Приватбанк отменил комиссии за прием платежей картами через Liqpay

ПриватБанк до конца марта отменил для всех интернет магазинов и клиентов e-commerce комиссии за прием безналичной оплаты картами украинских банков через сервис Liqpay.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Это позволит стимулировать возобновление интернет торговли и малого бизнеса и сделает более безопасными покупки товаров, говорится в сообщении.

"Ради безопасности каждого украинца и возобновления работы малого бизнеса мы призываем украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами. Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, покупка которых в обычных магазинах и оплата наличными являются дополнительным фактором опасности", – сообщили в Привате.

Экономическая правда