После начала войны из российского App Store исчезло почти 7 тысяч приложений. Но ушли не все техногиганты
После вторжения РФ в Украину российский App Store потерял 6 982 мобильных приложения (на 105% больше по сравнению с показателем с 1 по 14 февраля), среди лидеров по загрузкам - VPN-сервисы.
Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на данные компании Sensor Tower.
Многие компании также удалили свои приложения и игры из App Store в Беларуси.
С начала вторжения РФ в Украину потеряла 5900 приложений – это на 73% больше по сравнению с приложениями, удаленными с 1 по 14 февраля.
Однако, отмечает издание, не все технологические гиганты полностью вышли из российского App Store.
Так, Microsoft объявила, что прекращает все новые продажи продуктов и услуг в России, и с тех пор изъяла такие программы, как Solitaire, Majong, Wordament и, в частности, Minecraft из российского App Store.
Но все еще в топе рейтинга в России остаются Microsoft Word, Office, Excel, PowerPoint, Teams и Outlook.
Google также приняла несколько мер против России, включая приостановку рекламного бизнеса в стране, но ее программы для повышения производительности все еще доступны в России.
Сейчас высокие места в топе приложений занимают, в частности, Документы, Таблицы, Презентации, Календарь и Диск.
Adobe также обязалась покинуть Россию, заявив, что "прекратит все новые продажи" продуктов и услуг Adobe в России "сразу же".
"В последние дни Adobe изъяла некоторые свои программы из российского App Store, такие как Photoshop и Illustrator, но другие остаются доступными для загрузки на момент написания статьи, включая программу Adobe Reader", - пишет издание.
При этом чарты российского App Store также заполнены приложениями VPN - это связано с блокировкой в РФ соцсетей.
Экономическая правда
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