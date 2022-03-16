Все разделы
Укр / Рус

Жителям Николаева будут раздавать "гуманитарку" в отделениях "Новой почты"

Среда, 16 марта 2022, 18:12

С 17 марта жители Николаева смогут получить продуктовую помощь в двух отделениях "Новой почты".

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Речь идет об отделении №2 на улице Мореходная, 1в/6 ЛИТ Б2 и отделении №3 на ул. Космонавтов, 83а.

Будут выдаваться продукты длительного хранения – крупы, вода/сок, чай, кофе и т.д., а также средства гигиены, одежда и другое необходимое.

Чтобы получить продуктовые наборы, нужно прийти в отделение с сумкой или пакетом. Выдача начинается с 9:00. Гуманитарная помощь будет выдаваться каждый день всем желающим.

Отделения будут работать только на выдачу помощи. Инициатива реализуется при поддержке "Новой почты" и благотворительной организации Help Ukraine.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

продукты Новая почта война

powered by lun.ua
Материалы по теме
Лукашенко говорит, что европейские страны просят у Беларуси продукты питания 15 марта 2022, 14:35
"Срочно нужен мир". Российский миллиардер предупредил о дефиците продуктов из-за войны в Украине 14 марта 2022, 19:48
Правительство разрешило продавать импортные продукты без маркировки на украинском языке 12 марта 2022, 13:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте