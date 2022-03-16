Жителям Николаева будут раздавать "гуманитарку" в отделениях "Новой почты"

С 17 марта жители Николаева смогут получить продуктовую помощь в двух отделениях "Новой почты".

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Речь идет об отделении №2 на улице Мореходная, 1в/6 ЛИТ Б2 и отделении №3 на ул. Космонавтов, 83а.

Будут выдаваться продукты длительного хранения – крупы, вода/сок, чай, кофе и т.д., а также средства гигиены, одежда и другое необходимое.

Чтобы получить продуктовые наборы, нужно прийти в отделение с сумкой или пакетом. Выдача начинается с 9:00. Гуманитарная помощь будет выдаваться каждый день всем желающим.

Отделения будут работать только на выдачу помощи. Инициатива реализуется при поддержке "Новой почты" и благотворительной организации Help Ukraine.

Экономическая правда